- In opinia lui CTP, declarațiile regizorului au doar rolul de a-i promova filmul. „Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a dreptul idiot. Dl Puiu a facut si comparatie intre dictatura…

- Cele mai noi filme realizate de Dan Chisu, Alexander Nanau, Radu Ciorniciuc si Ivana Mladenovic vor fi proiectate in cadrul celei de-a 17-a editii a Festivalului International de Film Independent Anonimul, care va debuta pe 12 august si se va incheia pe 15 august cu proiectia lungmetrajului „Malmkrog“…

- Selectia de filme romanesti de la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania cuprinde un numar record de 21 de lungmetraje si 16 scurtmetraje, care vor fi proiectate, in prezenta realizatorilor, intre 31 iulie si 9 august, la Cluj-Napoca., potrivit news.roOrganizatorii…

- "Malmkrog", de Cristi Puiu si "Tipografic Majuscul", de Radu Jude se numara printre lungmetrajele care vor fi prezentate in sectiunea Zilele Filmului Romanesc de la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), care are loc la Cluj-Napoca, intre 31 iulie si 9 august, informeaza organizatorii.…

- Drama de epoca pentru care Cristi Puiu a fost distins cu Premiul pentru Cel mai bun Regizor in cadrul Secțiunii Encounters a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Berlin (20 februarie – 1 martie) va...

