- Vladimir Putin sare in ajutorul lui Donald Trump care s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Un oficial rus a anunțat ca Rusia se ofera sa il vaccineze pe presedintele american cu Sputnik-V, vaccinul rusesc aflat intr-o faza avansata de testare, scrie Mediafax.

- CHIȘINAU, 25 sept – Sputnik. Un grup de senatori americani a inaintat un proiect de lege care prevede aplicarea unor sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu cazul blogger-ului rus Aleksei Navalnii. Politologul Vladimir Mojegov a calificat aceasta inițiativa drept “vorbe in vant” intr-o intervenție…

- Comitetul Premiului Nobel pentru Pace continua sa recepționeze propuneri din toata lumea privind candidaturile din acest an. Potrivit unor anunțuri pe rețele de socializare, printre persoanele inaintate la acest premiu se numara Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba,…

- Locul doi e detinut de actualul presedinte SUA, Donald Trump, care e urmarit de 85,7 milioane de internauti. De actualul lider de la Casa Alba stie toata lumea ca foloseste reteaua sociala pentru a-si trimite mesajele direct, in conditiile in care a spus in repetate randuri ca cea mai mare parte…

- Presedintele american Donald Trump il idolatrizeaza pe Vladimir Putin pentru ca acesta poate conduce Rusia ca pe propria companie, scrie fostul avocat si om de incredere al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, in cartea “Disloyal: Amemoir”, potrivit jurnalului Washington Post, citat de huffpost.com.

- Casa Alba a salutat marti aparitia unui ''consens international'' cu privire la Huawei dupa decizia Regatului Unit de a exclude din reteaua sa 5G orice echipament produs de gigantul chinez, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Decizia Regatului Unit reflecta un consens international crescand potrivit…