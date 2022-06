Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a declarat joi, pentru B1 TV, ca nu se simte mandru de performanța obținuta de David Popovici la Mondialele de Natație și asta pentru ca nu a avut nicio contribuție. In schimb, gazetarul a remarcat faptul ca unii politicieni „au sarit din baie” ca sa se asocieze și sa se lipeasca…

- Pustiul-minune al sportului romanesc e de neoprit, la Budapesta: David Popovici a cucerit o noua medalie de aur la Mondiale, devenind doar al doilea inotator din toate timpurile care a castigat locul 1, la 100 si 200 de metri liber, la aceeasi editie.

- David Popovici a devenit campion mondial și in proba de 100 de metri liber David Popovici. Foto: Arhiva. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58…

- Inotatorul roman David Popovici a… Davis Popovici deja și-a lasat numele incrustat cu litere de aur in analele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta dupa ce a triumfat și in finala de 200 de metri. Și nu numai ca a facut-o spulberand toate pronosticurile specialiștilor in natație, dar…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici e campion mondial la 200 de metri liber David Popovici. Foto: Agerpres. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min…

- Inotatorul roman David Popovici a devenit campion mondial la doar 17 ani, in proba de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Budapesta.David este primul inotator din Romania care reușeste aceasta performanța la masculin, potrivit Realitatea.net Popovici a inotat magistral cursa de 200 m, a…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit duminica cel mai bun al semifinalelor probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cu aceasta performanța cu care s-a calificat in finala probei, romanul de 17 ani a stabilit și un nou record mondial al junirorilor, relateaza…