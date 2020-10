Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, la emisiunea Cap Limpede, despre fostul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, demis din funcție dupa seria de declarații absurde facute in direct la Digi24. Gazetarul spune ca fostul prefect „este o combinație de neomenie cu prostie rara” și ca premierul Orban,…

- Orban e convins ca, in cazul lui Traian Berbeceanu, cariera pe care a avut-o il recomanda sa fie prefect al Capitalei. "E un om corect, cinstit, ferm, care actioneaza in baza legii. Prectul trebuie sa fie cel care asigura respectare legii in unitate administrativ teritoriala. E un om integru…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului…

- Traian Berbeceanu a fost ales sa ocupe funcția de Prefect al Capitalei, dupa ce Gheorghe Cojanu a fost demis, din cauza declarațiilor incalificabile facute in contextul crizei din București. Decizia Guvernului a fost deja publicata in Monitorul Oficial, hotararea intrand in vigoare imediat dupa emiterea…

- Gheorghe Cojanu a fost revocat, prin hotarare de Guvern, din functia de prefect al Capitalei, iar noua funcție va fi aceea de inspector guvernamental, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial.In sedinta de Guvern ținuta joi seara, a fost adoptata hotararea privind revocarea lui Gheorghe Cojanu…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia și consilier al ministrului Marcel Vela, a fost validat in funcția de prefect al Capitalei, potrivit surselor Digi24. Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei,…

- Fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, Traian Berbeceanu, a fost numit in funcția de prefect al Capitalei. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de joi.„In ceea ce priveste activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscuta. Avem nevoie de un om corect, un…

- Cabinetul Orban se reuneste in sedinta de guvern de la ora 18:00 la Palatul Victoria. Executivul urmeaza sa-l schimbe pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu.Pe ordinea de zi a sedintei de guvern se afla si un proiect pentru schimbarea de prefecti si subprefecti. De altfel, premierul Ludovic Orban a…