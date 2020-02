Stiri pe aceeasi tema

- "Firea candideaza 100%", a fost mesajul Gabrielei Firea pe pagina ei de Facebook. Primarul general al Bucurestiului i-a acordat recent un interviu Lucian Mandruta. In discutia cu jurnalistul, Firea a lasat sa se ințeleaga ca s-ar putea razgandi in privința unei noi candidaturi la Primaria…

- Schimb dur de replici intre Cristian Tudor Popescu și Moise Guran, pana de curand colegi la un post de radio. Gazetarul l-a acuzat pe fostul jurnalist ca da dovada de „o hazenie pura, clocind in miezul sufletului”, iar acesta din urma i-a transmis ca ar trebui „sa fim atenți cum imbatranim”.Disputa…

- Florin Citu a postat, miercuri seara, un text pe Facebook, intitulat "Gabriela Firea si companiile ei". "In 2017 G.Firea a infiintat 22 de companii. Astazi sunt functionale 18. Cati oameni lucreaza in aceste companii? 4.500 de persoane. 1.500 doar la Compania Municipala Consolidari. Salariile? Evident…

- Guvernul Orban ar fi trebuit sa se ocupe mai mult de guvernare si mai putin de incercarea de a declansa alegerile anticipate, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24. Gazetarul a comentat fortarea de catre PNL a alegerilor anticipate despre care spune ca sunt gandite in Constitutie ca o „masura logica,…

- Primarul general Gabriela Firea a marturisit ca Romania este țara din care a vrut sa plece „oriunde in Europa sau in Statele Unite”, pe vremea cand era la școala, in Bacau, insa la București s-a casatorit și a devenit mama, astfel ca a hotarat sa ramana, iar de atunci nu a regretat decizia.Citește…

- Cristian Tudor Popescu a spus la Digi24 ca, de Ziua Naționala a Romaniei, el nu unește cu romanii care nu au venit la vot, cu politicieni precum Gabriela Firea sau Olguța Vasilescu, pentru ca sunt oameni pe care nu-i iubește. Gazetarul s-a intrebat ”cați romani se vor repezi fara ezitare sa apere aceasta…

- Gabriela Firea anunta luni seara, pe Facebook, ca nu participa la intrunirea liderilor PSD care s-au intalnit cu Marcel Ciolacu la Parlament pentru a discuta despre rezultatele dezastruoase ale social-democratilor la alegerile de duminica.

- Cristian Tudor Popescu a transmis, duminica, un mesaj catre romanii, dupa ce a votat in turul doi al alegerilor prezidențiale. „Daca nu te duci la vot, nu ești roman”, le-a spus jurnalistul celor care il urmaresc pe rețelele de socializare. Iata mesajul integral al lui Cristian Tudor Popescu, transmis…