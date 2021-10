Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca indiferent ce se va intampla maine, cand premierul desemnat, Nicolae Ciuca, urmeaza sa depuna la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, ”pentru simplii cetațeni ai acestei țari, va fi posibila o singura schimbare:…

- Presedintele PNL, Florin Citu, neaga vehement ca partidul este condus in realitate de Klaus Iohannis, sustinand de asemenea ca propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie prim-ministru ii apartine in totalitate. „Cum comentati ca PNL nu mai este un partid democratic, este condus de la Cotroceni cum conducea…

- Florin Cițu nu mai poate fi numit premier al Romaniei, pentru ca nu are cum sa mai guverneze țara cu un coeficient de incredere a populației in el care se duce spre zero, a declarat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, comunicatul prin care PNL anunța ca nu va merge…

- Florin Cițu nu mai poate fi numit premier al Romaniei, pentru ca nu are cum sa mai guverneze țara cu un coeficient de incredere a populației in el care se duce spre zero, a declarat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, comunicatul prin care PNL anunța ca nu va merge…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi 24, ca Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi rivali la șefia PNL in alegerile de sambata de la Romexpo , „mai au timp” sa se bata, iar „marele și sigurul caștigator al Congresului PNL”, in opinia sa, este patronul localului de langa Romexpo,…

- Cristian Tudor Popescu a taxat, vineri, la emisiunea Cap Limpede de la Digi24, cele mai recente și mai evidente gafe ale premierului Florin Cițu, de la cea legata de prețul unei paini, pana la cea privitoare la demiterea lui Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției. Gazetarul spune ca, deși…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre scandalul politic dintre USR PLUS și Florin Cițu. Gazetarul este de parere ca USR PLUS a facut o greșeala pe termen mediu și lung prin asocierea cu AUR in vederea depunerii și votarii unei moțiuni de cenzura care sa duca la daramarea Guvernului Cițu.…

- Jurnalistul Mircea Badea il critica pe Cristian Tudor Popescu dupa ce acesta l-a aparat pe premierul Florin Cițu, in scandalul in care a fost prins beat la volan. "Lui CTP ii fileaza grav logica: el zice ca eventuala demisie a domnului Catu ar insemna pedepsirea de doua ori a aceleiasi fapte…