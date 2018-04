"Este o declaratie politica ofensiva, pentru a castiga capital politic, dar este absolut justificata de prestatia premierului Dancila. (...). Presedintele Klaus Iohannis cere acum demisia premierului Dancila pentru, inteleg, a fi necorespunzator in functie. Intrebarea se pune daca era mai corespunzator in functie premierul Dancila atunci cand a fost numit de domnul presedinte. Toate datele acestei persoane aratau ca nu are nici cea mai mica legatura cu posibila functie de prim-ministru, niciun fel de experienta de conducere, niciun fel de experienta relationala, atat interna cat si externa,…