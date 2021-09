Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu este de parere ca locul lui Ludovic Orban ar fi in AUR, in cazul in care pierde alegerile pentru președinția PNL. Gazetarul critica vehement ideile politice ale liderului PNL, care in ultima perioada a adoptat un discurs suveranist, pro-biserica și pro-familie. „Va spuneam…

- Cristian Tudor Popescu a spus, vineri, la emisiunea Cap Limpede de la Digi24 ca Ludovic Orban, actualul lider PNL, „ar putea sa mearga la AUR”, daca pierde alegerile din PNL, avand in vedere platforma sa pentru congresul PNL, „naționalist-ortodoxista, exact cu punctajul lui AUR – romanii, biserica,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca singura solutie pentru depasirea crizei politice si guvernamentale pe care o traverseaza Romania este refacerea coalitiei de guvernare formate dupa alegerile parlamentare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca in Romania 70- din populatie "vibreaza" la elemente de doctrina nationala si crestina si in aceste conditii nu se poate "bate" doar pe o nisa de 15-17- care cuprinde publicul modern sau progresist, ci trebuie sa reprezinte si alti cetateni. Orban a declarat,…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- Alegerile din PNL agita din nou coaliția de guvernare. Rareș Bogdan ii reproșeaza lui Ludovic Orban modul in care a negociat imparțirea ministerelor cu partenerii de guvernare. El spune ca daca de fondurile europene s-ar fi ocupat liberalul Marcel Boloș, Romania ar fi printre țarile al caror Plan Național…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…

- Costel Soptica si-a declarat public sustinerea pentru Ludovic Orban la Congresul PNL din luna septembrie, in timp ce Dan Nechifor s-a pozitionat in favoarea lui Florin Citu.Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor, Soptica…