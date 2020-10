Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel transmite un mesaj subtil Guvernului și arata ca regimul comunist a cazut, dupa ce in anul 1989 au interzis pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou. ”In toamna anului 1989, cu ocazia hramului Sfantului Dimitrie cel Nou, autoritațile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaște…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Digi24, despre solicitarea Patriarhului Daniel de a se renunța la masura de interzicere a pelerinajului de la Iași, la Sfanta Parascheva, masura luata pentru a preveni raspandirea coronavirusului, in contextul unei creșteri dramatice a numarului zilnic de cazuri…

- Candidatul susținut de PNL-USR-PLUS, Ciprian Ciucu, il ataca violent pe jurnalistul Romania TV, Victor Ciutacu, dupa ce acesta a prezentat faptul ca Ciucu este susținut de interlopi in candidatura sa. Ciucu susține ca nu este adevarat și il numește pe Ciutacu ”un mare jeg”.Citește și: VERDICT…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj cu ocazia inceputului anului școlar 2020-2021 in care indeamna la respectarea cu multa atenție a regulilor sanitare pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice, avand in vedere ca in Romania sunt raportate zilnic peste 1000 de cazuri de infectare cu Covid-19.…

- Connect-R este un artist apreciat pentru vocea și emoția pe care le aduce in muzica sa, dar și pentru stilul sau, care include și multe tatuaje. Cantarețul are impregnate pe piele povești, momente, citate, iar, mai nou, a adaugat un alt desen alaturi de cel vestit de pe gat. Connect-R și povestea tatuajelor…

- Ziarul Unirea Premiera in istoria Bisericii Ortodoxe Romane: Patriarhul Daniel a savarșit o slujba intreaga cu masca pe fața Datorita pandemiei actuale, Biserica Ortodoxa Romana l-a avut pe intaistatatorul sau nevoit sa recurga la o metoda nedorita pentru a se proteja. In contextul in care Romania raporteaza…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis sambata, cu ocazia Zilei Marinei Romane si a Fortelor Navale Romane, ca ii asigura pe marinari "de sprijin din partea Guvernului si de acum inainte, pentru a continua restructurarea pe baze moderne a marinei romane, atat cea civila, cat si cea militara,…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…