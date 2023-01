CTP, comentariu acid despre filmul Teambuilding: se umpluse camera de maimuțe antropoide care râdeau! Gazetarul Cristian Tudor Popescu este un cinefil recunocut și se inscrie in trendul de pe rețelele de socializare pentru a comenta filmul Teambuilding. CTP susține ca a vazut doar jumatate din acest film, dar la jumatate se ”umpluse camera de maimuțe antropoide”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2022 a adus furtuna asupra companiilor de tehnologie listate la bursa: Amazon si-a pierdut jumatate din capitalizare, in cel mai dureros an de la criza dotcom. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Jumatate dintre țarile UE vor intra in recesiune in 2023, a declarat miercuri președintele Fondului Monetar Internațional, Kristalina Gheorghieva, intr-o conferința de presa tinuta la Berlin impreuna cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președinții principalelor instituții economice internaționale,…

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului "Romania Agenda 2050", la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara, in sectiunea Bazias, este marți de 2400 mc/s, fiind sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 mc/s)). Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), debitul va ajunge pe 14 noiembrie in jurul valorii de 2500 mc/s.…

- Chiar și inaintea alegerilor generale, el iși ia peste picior potențialii contracandidați la președinție: Ron DeSantis și Mike Pence. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un copil in varsta de doi ani din comuna Ivanesti, cu arsuri jumatate din suprafata corporala, este transportat la Aeroportul Bacau, unde va fi preluat de un elicopter SMURD pentru transferul la un spital din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Credit Suisse a acceptat sa plateasca 495 de milioane de dolari pentru a solutiona un caz din New Jersey privind investitiile legate de creditele ipotecare in Statele Unite, cea mai recenta plata asociata gafelor trecute care au lovit reputatia bancii elvetiene, transmite Reuters, potrivit News.ro.…

- O masina a luat foc, marti dimineata, intr-o parcare din Mamaia, iar flacarile au afectat jumatate din autoturism. Pompierii au stins incendiul in mai putin de un sfert de ora si nu s-au inregistrat persoane ranite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…