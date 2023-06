CTP Cluj-Napoca modifică programul mijloacelor de transport în comun ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Incepand din data de 19 iunie, odata cu inceperea vacanței școlare, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. adapteaza programele de circulație pe liniile de transport urban și metropolitan la fluxurile de calatori. Toate detaliile privind programele de circulatie vor putea fi consultate atat pe site-ul companiei www.ctpcj.ro cat și in aplicația de mobil „TRANZY”. Reamintim calatorilor ca, pentru a primi notificari ( newsletter ) in timp real despre modificarea graficelor de circulație a liniei sau liniilor de interes, se pot abona gratuit pe site-ul companiei, accesand… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

