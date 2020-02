Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru sanatate a Camerei Deputatilor, Florin Buicu, a subliniat marti ca parlamentarii vor sustine adoptarea in regim de urgenta a oricarui act normativ necesar pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus.El a participat la Forumul de Sanatate Publica organizat…

- Veste uriașa din China. Primul vaccin impotriva coronaviusului COVID-19, care a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, va fi prezentat pentru studii clinice la sfarșitului lunii aprilie, a declarat vineri, ministrul chinez al Științei și Tehnologiei, Xu Nanping, citat de Reuters.Xu…

- Aproape 90- dintre doctorii din Wuhan, orasul-focar al epidemiei, s-au imbolnavit in timp ce-si faceau meseria. Unii au luat virusul, altii au cazut din picioare de epuizare, potrivit digi24. Ocupat cu salvarea de vieti, un doctor se pune pe el insusi pe ultimul plan. Epuizat din cauza orelor suplimentare,…

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropie de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta. Potrivit primului bilant difuzat duminica de...

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP. Presedintele a indicat ca a avut ''o…

- Medici thailandezi au declarat duminica faptul ca au tratat cu succes cazuri severe de imbolnavire cu noul coronavirus (2019-nCoV) cu ajutorul unei combinatii de medicamente utilizate impotriva gripei si HIV, cu rezultate initiale care arata o ameliorare semnificativa a simptomelor in 48 de ore de la…

- Comisia Europeana a anuntat ca va aloca 10 milioane de euro din programul sau de cercetare si inovare, Orizont 2020, pentru a sprijini cercetarea bolii cauzate de noul coronavirus. Comisia a lansat o cerere urgenta de exprimare a interesului fata de proiecte de cercetare care sa contribuie la o mai…

