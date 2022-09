Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a transmis, intr-o postare pe Facebook, un mesaj dur la adresa actorului, dupa ce acesta a incetat din viata. Intr-o postare intitulata „Arta ortului", Cristian Tudor Popescu a precizat ca expresia „despre morti numai de bine" e „putrefacta" si lansat un atac dur la…

- Sub titlul „Arta ortului”, Cristian Tudor Popescu a transmis, vineri dimineața, pe pagina a de Facebook, un mesaj despre cele doua evenimente din societatea romaneasca, petrecute joi: demisia lui Sorin Cimpeanu din fruntea Educației dupa acuzațiile de plagiat și moartea lui Alexandru Arșinel. Gazetarul…

- Jurnalista Emilia Șercan a analizat in detaliu scrisoarea pe care Ministrul Educației a prezentat-o azi , ca fiind a profesorului Ioan Pleșa, unul dintre autorii de facto ai cursului plagiat. In 13 puncte, jurnalista subliniaza varsta inaintata a profesorului in cauza (n. red 92 de ani), capacitatea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este acuzat ca ar fi plagiat, intr-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti, alaturi de care a semnat, in 2000, ca al patrulea autor, noua pagini dintr-un curs…

- Rezultatele finale la sesiunea august-septembrie de la BAC 2022, dupa soluționarea contestațiilor, au fost publicate de Ministerul Educației. „35,4% este cea mai ridicata rata de succes consemnata pentru acest tip de sesiune din anul 2009 pana in prezent”, a anunțat ministrul Sorin Cimpeanu. Rezultatele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca in cele 75 de dezbateri publice organizate in 43 de zile pe marginea celor doua proiecte de lege ale invatamantului, elaborate in concordanta cu Raportul "Romania Educata", au fost preluate de la beneficiari ai educatiei aproximativ 2.000 de propuneri…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta "rezultate fara precedent" in istoria consultarilor cu studentii referitor la proiectul Legii invatamantului superior. Sursa articolului: Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta „rezultate fara precedent" in istoria consultarilor cu studentii referitor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța, pe Facebokk, ca instituția pe care o conduce a agreat 30 de propuneri formulate de catre Academia de Studii Economice privind imbunatațirea conținutului proiectului Legii Invațamantului Superior! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…