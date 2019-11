Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus la Afaceri Interne, Marcel Vela, crede ca Orlando Schipu, ofiterul ISU care injura victimele din Colectiv, nu mai are ce cauta in sistemul de salvare, din punct de vedere profesional si uman. Vela considera ca trebuie realizata o analiza in legatura cu ce s-a intamplat acolo.Marcel…

- Grupul civic Reset Iasi ii solicita procurorului general al Romaniei demararea unei anchete pe numele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, dar si a sefilor ISU Bucuresti-Ilfov, Orlando Schiopu si Mihai Guta.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a publicat, pe Facebook, un mesaj video de aproape 20 de minute in care spune ca dupa ce a urmarit „speculațiile din spațiul public” a decis sa clarifice „unele aspecte”. Punct de vedere asupra materialelor si a comentarilor aparute…

- Rudele celor decedati in incendiul Colectiv dar si supravietuitorii, ii cer sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sa explice public „modul haotic de organizare si actiune” pompierilor.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a amanat oferirea unor raspunsuri privind filmul ascuns al intervenției pompierilor la Colectiv invocand faptul ca intervenția ar fi un ”factor perturbator” in campania prezidențiala. In urma cu cinci ani insa, Arafat era parte a campaniei…

- Libertatea l-a intrebat ieri pe Raed Arafat daca, in calitate de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, el a vazut, așa cum exista o marturie, filmarile de 20 de minute pe care care șefii pompierilor, subordonații sai adica, le-au ascuns dupa ce au realizat ca arata dezastrul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența este așteptat astazi in fața procurorilor de la Parchetul General, la aproape patru ani de la incendiul din clubul Colectiv, in urma caruia au murit 65 de oameni, dintre care unul și-a curmat zilele.

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite dupa ce un autotren si un microbuz s-au ciocnit sambata dimineata, in judetul Ialomita, intre Slobozia si Urziceni, a anuntat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Initial erau 9 persoane decedate, insa ulterior, a murit si…