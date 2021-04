Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre erodarea imaginii Coaliției și despre cum „se faulteaza unii pe alții”. In opinia gazetarului, mișcarile miniștrilor Vlad Voiculescu și Stelian Ion „ sunt o forma de șantaj”. „Unii ințeleg sa coopereze, alții, nu! Alții, practica vanatoarea de imagine in clipa de fața”, spune CTP. Cristian Tudor Popescu afirma ca „nu Opoziția in clipa de fața erodeaza cel mai eficient imaginea actualei guvernari”. „Nici opoziția din strada și nici opoziția politica, adica PSD și formațiunea aceea, AUR. Nu, Coaliția insași. Coaliția insași iși da, și cu stanga și…