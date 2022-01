Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi24, proiectul de lege depus de AUR, care prevede ca fiecare roman are dreptul sa dețina pana la 100 de kilograme de materiale pirotehnice, precum petarde și artificii. „Este evident, ne pregatim de razboi. Sau poate ca domnii de la AUR au nevoie de materialele astea ca sa se duca in urmatoarea instituție pe care sa o ia cu asalt,” spune gazetarul. Cristian Tudor Popescu: In Romania exista cineva care se pregatește de razboi acum. Da, exista pregatiri de razboi și in Romania. Partidul AUR sau, ma rog, formațiune, ce este. Au un proiect de lege acum pentru…