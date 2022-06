Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, și a obținut biletul pentru Conference League. Tripleta ofensiva formata din Andrei Ivan, Elvir Koljic și Gustavo i-a salvat postul lui Reghecampf. ...

- Liderul AUR, George Simion, provoaca tot timpul, pentru a crea niște evenimente și pentru a-și menține o anume imagine, o popularitate pe care altfel nu are cum sa o obțina, pentru ca nu are ce sa ofere din punct de vedere politic in afara unor astfel de incidente, spune Cristian Tudor Popescu.

- Telespectatorii din Romania se vor bucura de o noua emisiune TV la Antena 1. Trustul a anunțat oficial cand incepe show-ul Romania are Roast. Echipele Parșii Circumspecți și Marmotele vesele, conduse de catre Cosmin Natanticu și Catalin Bordea, vor duce cea mai apriga lupta intr-o competiție culinara.…

- Postul de televiziune Antena 3 i-a dat tribuna lui Teodosie, in Vinerea Mare, pentru o predica despre pace și sacrificiu, dupa ce in urma cu doua zile acesta și-a reconfirmat admirația pentru ”ctitorul Putin”, fiind criticat dur de BOR pentru declarațiile sale. Adrian Ursu nu i-a adresat nicio intrebare…

- O vedeta de la Pro TV ar fi gata sa semneze cu un alt post de televiziune. Este vorba despre Tudor Chirila, care ar fi fost cooptat de cei de la Kanal D, asta dupa ce inițial ar fi ramas fara postul de jurat la Vocea Romaniei. Celebrul cantareț ar fi primit oferte din partea celor de la Kanal D, completand…

- Teo Trandafir are de cateva saptamani bune doi noi colegi in emisiunea ei de la Kanal D. Intr-un interviu pentru revista Avantaje, prezentatoarea a dezvaluit cum se ințelege cu ei dincolo de camerele de filmat. In luna februarie, Mihai Mitoșeru și Bella Santiago i-au luat locul lui Bursucu la „Teo Show”.…

- In spatele unuia dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania sta o femeie dintr-un sat botoșanean. Ea a fost cea care, in urma cu peste 35 de ani, a alergat sa-și recupereze nepotul parasit de tata intr-un autobuz.

- Maniche, 44 de ani, fost jucator important al naționalei Portugaliei, care a evoluat la cei trei granzi, FC Porto, Benfica și Sporting, a fost protagonistul unei scene ciudate. In timp ce analiza meciul Ajax - Benfica 0-1, din optimile Ligii Campionilor, Maniche l-a criticat pe Soualiho Meite, 27 de…