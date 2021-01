Stiri pe aceeasi tema

- Criticul vestimentar Iulia Albu ii raspunde dur vedetei tv Adelina Pestrițu, dupa ce aceasta a publicat un mesaj pe p rețea de socializare in care o punea la zid. „Dragii mei, imi cer scuze anticipat pentru postarea urmatoarelor story-URI publicate de doamna Pestritu Adelina. O fac pentru ca astazi,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 imaginea cu ministrul Cimpeanu la vaccinare, mai precis camașa cu „buzunar” a politicianului. „I-aș recomanda sa o trimita la Muzeul romanesc al kitsch-ului. Exista in București așa ceva”, spune gazetarul. „In capul meu, aceasta costumație a domnului ministru…

- Vestea ca iubita lui Culița Sterp, Daniela, este insarcinata a agitat și mai mult apele in jurul Faimosului de la ”Survivor” (Kanal D) care, in spatele unei atitudini joviale și de ”baiat bun”, nu a ezitat in trecut sa iși inșele soția, pe Carmen de la Salciua, cu actuala partenera de viața, dar și…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a venit, miercuri, la Spitalul Militar cu o camașa care a atras atenția, fiind realizata special ca persoana care o poarta sa poata fi vaccinata, fara sa se dezbrace sau sa ridice maneca. Ministrul educației a explicat ca nu poarta pentru prima oara aceasta camașa,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca profesorii vor stabili, in funcție de evaluarile la fiecare clasa in parte, de cate ore remediale va fi nevoie pentru recuperarea materiei pierdute in lunile in care cursurile au avut loc exclusiv on-line. Oficialul estimeaza ca media va fi de 5 ore…

- Anunțul a fost facut pentru edupedu.ro chiar de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, cel care a semnat și numirea in funcție a Roxanei Pațurca.“In momentul in care am aflat despre afirmații denigratoare la adresa proiectului Romania educata mi-am revizuit decizia”,a afirmat ministrul. „Atata vreme cat…

- FC Botoșani și Sepsi au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 12 din Liga 1. Covasnenii au egalat la ultima faza, provocandu-i o criza de nervi lui Marius Croitoru (40 de ani). La ultima acțiune a partidei, Radoslav Dimitrov s-a trezit cu mingea la picior in preajma porții lui Pap. A profitat de o…

- Tensiunile au atins cote uriașe in ediția 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! De data aceasta, Catalin Scarlatescu a fost enervat la culme de Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul) din echipa sa.