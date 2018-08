Stiri pe aceeasi tema

- 'Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- IMM-urile nu sustin amnistia fiscala, astfel ca doar doi din zece intreprinzatori sunt de acord cu ea, deși peste 44% ar avea un interes personal in declararea voluntara a veniturilor nefiscalizate, ceea ce arata ca avem un mediu de afaceri responsabil si realist, a declarat luni, 30 iulie, presedintele…

- Oricat vi s-ar parea de ciudat, daca dl. Dragnea va lua impune doamnei Dancila sa promulge Ordonanta de Urgenta pe Coduri, Domnia-Sa va face un serviciu Europei intr-un moment de mare tensiune si in previziunea unor timpuri ciudate si foarte posibil generatoare de intrebari asupra viitorului proiectului…

- Oricat vi s-ar parea de ciudat, daca dl. Dragnea va lua impune doamnei Dancila sa promulge Ordonanta de Urgenta pe Coduri, Domnia-Sa va face un serviciu Europei intr-un moment de mare tensiune si in previziunea unor timpuri ciudate si foarte posibil generatoare de intrebari asupra viitorului proiectului…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este acuzat ca "ingroapa MCV-ul", dupa ce ar fi incalcat codul de conduita al ministrilor prin participarea la lansarea unui proiect. Senatorul Florin Citu, vicepresedinte PNL, anunta ca va sesiza Comisia Europeana si pe premierul Dancila, asteptand…

- Senatorul liberal Florin Citu sustine ca CE si BCE cer modificarea statutului BNR astfel incat reprezentantii Ministerului Finantelor sa nu mai poata participa la sedintele de politica monetara apreciind ca este prea mare riscul unor inflente politice si, in aceeasi nota, cele doua institutii solicita…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, ca modificarea legilor achizitiilor publice va duce la reducerea birocratiei si a termenelor, o problema ridicata pana acum. Premierul a facut si o greseala, spunand ca ordonanta reduce "democratia”,dupa care s-a corectat.…