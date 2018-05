Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 23 aprilie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Fortelor Terestre. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre, al caror patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, are, in acest…

- "Sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre, al caror patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, are, in acest an, o semnificatie aparte. Centenarul Marii Uniri ne reaminteste, mai mult ca oricand, ca armata noastra este unul dintre pilonii pe care, de-a lungul timpului,…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat duminica pentru a cere demisia șefului poliției, in condițiile in care exista temeri legate de blocarea anchetei privind asasinarea unui ziarist care ancheta corupția din aceasta țara și legaturile cu mafia italiana, scrie AFP.

- Oameni din Serbia, daca in 1999 ați fost bombardați, aceasta a fost și pentru ca nimeni (nici președintele de atunci al Romaniei, Emil Constantinescu, nici poetul-premier Radu Vasile și nici ministrul de Externe Andrei Pleșu) nu s-a legat cu lanțuri de poarta NATO ca sa protesteze și sa impiedice o…

- Seful diplomatiei poloneze a reafirmat miercuri dreptul tarii sale de a reforma justitia asa cum doreste, "deplangand" recursul de catre Uniunea Europeana la o procedura inedita care poate duce la sanctiuni, scrie AFP.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Mama unui copil cu autism, reprezentanta Asociatiei pentru Neurodiversitate, ii transmite prim-ministrului Viorica Dancila un mesaj amplu, in care ii cere ca, in loc de scuze dupa declaratia in care i-a numit „autisti“ pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeana, demonstrand o totala lipsa de empatie…

