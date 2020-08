Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU, analizeaza datele exploziei de proportii produse marti la Beirut, care a provocat peste 100 de morti in capitala Libanului si care a fost inregistrata de mai multe statii de masurare din cadrul…

- Explozia ce a avut loc in capitala Libanului a fost una extrem de puternica. Deflagrațiile au putut fi detectate din țari precum Germania și Tunisia, statii care aparțin Organizatiei Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU.

- Cele doua explozii uriase din portul din Beirut care au distrus marti cartiere întregi în capitala Libanului s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate pe soseaua…

- Beirut este un ''oras sinistrat'', a anuntat marti Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP preluat de agerpres. Consiliul, din care…

- Ca dupa bombardamente, așa arata orașul Beirut in urma a doua explozii care au provocat zeci de morți și mii de raniți. Deflagrațiile au avut loc in portul capitalei libaneze, insa pagube au fost in aproape tot orașul.Doua explozii au zguduit orașul Beirut, iar potrivit Al Jazeera cladirile au fost…

- Agențiile internaționale de presa au anunțat producerea, marți dupa-amiaza, a doua puternice explozii succesive in zona portuara din Beirut, capitala Libanului. Imagini impresionante au circulat pe rețelele de socializare aratand amploarea exploziilor și a pagubelor. Marți noaptea, potrivit unui bilanț…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

