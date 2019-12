Ct vor cheltui europenii de sărbători ― Studiu Fiecare european va cheltui în medie 461 de euro în perioada sarbatorilor de iarna, cu 3,4% mai mult fața de 2018, ceea ce face ca piața totala estimata a cheltuielilor din aceasta perioada în Europa sa ajunga la 189,5 miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de Deloitte.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare european va cheltui in medie 461 de euro in perioada sarbatorilor de iarna, cu 3,4% mai mult fata de 2018, ceea ce face ca piata totala estimata a cheltuielilor din aceasta perioada in Europa sa ajunga la 189,5 miliarde de euro, potrivit studiului Deloitte 2019 Holiday Shopping Trends.

- Europenii, in general, sunt mai puțin religioși decat oamenii din alte parți ale lumii. Dar, in Europa, exista, uneori, diferențe considerabile in ceea ce privește nivelul angajamentului religios, potrivit unei analize a sondajelor recente ale Centrului de Cercetare Pew in 34 de țari. Romania este urmata…

- ​Firmele din România au raportat facturi neplatite în valoare de peste 1 milion de euro prin intermediul unei baze de date electronice lansata de platforma româneasca Termene.ro. Perioada medie de întârziere pentru facturile neîncasate este de 354 de zile de la data…

- Grupul Toyota a anunțat luni ca a comercializat aproape 839 de mașini Toyota și Lexus in Europa in primele 9 luni ale anului, in creștere cu 3.1% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Toyota a inregistrat vanzari de 775.000 de unitați, in creștere de 2.6%, in timp ce vanzarile Lexus au progresat…

- Compania germana de software TeamViewer se pregatește pentru listarea la bursa, iar investitorii se așteapta ca aceasta sa fie una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa, din acest an. Potrivit Reuters, tranzacția ar putea evalua compania la circa 5,3 miliarde de euro, fiind singura…

- YouTube e eliminat conținut daunator înca de la început, însa eforturile în aceasta direcție s-au accelerat în ultimii ani, în principal prin actualizarea regulilor pe care comunitatea trebuie sa le respecte, îmbunatațirea instrucțiunilor, introducerea sistemelor…

- Liderul spiritual iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a declarat ca promisiunile pe care Europa le-a facut Iranului sunt lipsite de importanta si a afirmat "Nu aveti încredere în cei care arata fatis ca sunt dusmani".Ayatolahul Ali Khamenei s-a întâlnit cu membri…

- Romania are cea mai ridicata rata efectiva de impozitare specifica producției de gaze naturale, calculata ca procent din veniturile upstream din gaze naturale, atat in 2017 (19,4%), cat și in 2018 (25,3%), potrivit unui studiu al FPPG realizat impreuna cu casa de avocatura Biriș Goran, potrivit Mediafax.Astfel,…