- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. Dragnea a spus ca luni ar urma sa se ia o...

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Liviu Dragnea l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ”isi bate joc de Constitutie”. El a spus ca a discutat cu Tariceanu despre suspendarea presedintelui, iar luni va fi luata decizia. Citeste si: Dragnea: Nu cred ca o sa scap, dar nu vreau sa plec ca prostul din aceasta functie si din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca nu a discutat nici cu liderii PSD, nici cu presedintele acestui partid, Liviu Dragnea, despre o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care acesta nu respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la…

- Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean, a explicat joi, la B1 Tv, ca este nevoie de cateva zile pentru ca Parlamentul sa voteze eventuala suspendare a președintelui. Precizarile sale vin in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca are informatii ''aproape certe''…