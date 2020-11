CT BUS, recomandari pentru prevenirea infectarii cu COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii valceni acționeaza prioritar pentru limitarea și prevenirea infectarii de Covid-19, in cooperare cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu. Numarul imbolnavirilor cu virusul SARS CoV-2 crește, in mod ingrijorator, de la o zi la alta. Politistii valceni au desfasurat, ieri, 17 acțiuni…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș comunica confirmarea a șapte angajați infectați cu virusul SARS-CoV-2 de la o societate economica din orașul Seini. Cei șapte angajați sunt asimptomatici și au fost testați in cadrul programului de screening. Contacții direcți au fost carantinați…

- Potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj, in localitatea Isalnita devine obligatorie purtarea mastii de protectie, de catre toate persoanele peste 5 ani, in toate spatiile deschise. Masura a fost determinata de faptul ca in localitate incidenta cazurilor…

- Prefectul Liliana Onet a convocat astazi sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV – la nivelul judetului Timis, avand in vedere situatia epidemiologica…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 3.928 pacienți declarați vindecați■ 361 pacienți internați in spitale■ 485 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 3.636 pacienți declarați vindecați■ 246 pacienți internați in spitale■ 336 de persoane cu test pozitiv aflate la…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 3.546 pacienți declarați vindecați■ 242 pacienți internați in spitale■ 344 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2829 pacienți declarați vindecați■ 368 pacienți internați in spitale■ 386 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…