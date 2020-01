CT BUS, o companie moderna de transport public! Servicii excelente, siguranta, dezvoltare, respect Scopul principal al companiei de transport public il reprezinta realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur.Noile autobuze au dotari de ultima generatie pentru a spori gradul de confort al constantenilor si pentru a i determina pe cat mai multi dintre ei sa foloseasca mijloacele de transport in comun, in locul masinilor personale.Sursa foto cu ro ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RATBV a furnizat, in cursul acestui an, imagini inregistrate instituțiilor abilitate sa acționeze pentru siguranța cetațenilor in peste 250 de situații. Aceasta a fost una dintre modalitațile prin care RATBV S.A., unicul operator de transport public din municipiul Brașov și, din acest an, operator…

- PUTEREA a semnalat, recent, cateva dintre ingineriile „tesute” la Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport „SMART" SA de catre directorul general Florin Alexandru Ionita, omul impus provizoriu la șefia companiei, pe 1 septembrie 2019, de Niculae Badalau și de fostul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Movila Verde.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o casa.Interventia a avut loc pe strada Islazului.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Topraisar.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la bucataria unei case.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, in colaborare cu I.J.J. Constanta, organizeaza o campanie de prevenire a infractiunilor comise contra patrimoniului, denumita Sarbatori in siguranta.Aceasta se va desfasura in perioada 18 noiembrie 31 decembrie a.c..Scopul activitatilor este…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata la iesire din Feldioara, spre Brasov. Este vorba despre un accident rutier soldat cu trei victim, dintre care una incarcerata. La fata locului s au deplasat trei ambulante SMURD, o autospeciala pentru…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier s a produs la trecerea de pietoni de la Doraly Mall. Impactul s a soldat cu o victima, pieton.La fata locului s a deplasat o ambulanta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 octombrie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a domnului general cu patru stele Ciuca Nicolae Ionel din Ministerul Apararii Nationale, anunta Administratia Prezidentiala.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...