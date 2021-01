CT BUS: Incepand de maine intra in circulatie linia 14

Stiri pe aceeasi tema

- CT BUS anunța publicul calator ca, incepand de luni, 11 ianuarie 2021, intra in circulație LINIA 14, pe ruta Zona Industriala – Sat Vacanța – Complex Comercial VIVO. Traseul este deservit, in prima saptamana, de 6 miniautobuze cu o frecvența de 15 minute in zilele lucratoare, respectiv 17 minute in…

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata in statia Brasov, pe sensul spre Ghencea, din cauza unui eveniment de circulatie, a anuntat joi Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe pagina sa de Twitter. "Linia 41 - blocata pe str. Brasov, in statia Brasov, pe sensul spre Ghencea. Cauza:…

- La doar cateva zile de la inceputul anului avem și primul tren CFR deraiat de pe șine. Pe linia Calimanești – Sibiu traficul feroviar este intrerupt pe ambele fire de circulație dupa ce un tren cu doua vagoane a deraiat in timpul nopții. Trenul a deraiat in jurul orei 03.00 din cauza aluviunilor cazute…

- Lucrarile de modernizare a liniei de cale ferata intre Gara de Nord si Aeroportul International Henri Coanda au fost receptionate vineri, iar primele trenuri de calatori vor incepe sa circule din 12 decembrie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, vineri au fost receptionate…

- Avand in vedere instituirea carantinei in municipiul Alba Iulia prin Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba cu nr. 63 din 15.11.2020, adresa cu nr. 117256/16.11.2020 a Primariei Municipiului Alba Iulia și adresa cu nr. 549/17.11.2020 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare…

- In toata Europa se inaspresc restrictiile din cauza numarului tot mai mare de noi cazuri de COVID. Se instituie interdictii de circulatie pe timp de noapte, iar masca devine obligatorie si afara in multe tari europene, in absolut toate spatiile publice.

