CSU Suceava a inceput cu dreptul turneul play-out al Ligii Nationale de handbal masculin invingand pe terenul celor de la HC Vaslui, dupa ce doar in urma cu trei zile au pierdut in acelasi loc in ultima runda a sezonului regulat. Nu mai exista emotii in privinta retrogradarii directe din cauza faptului ca HC Odorhei […]