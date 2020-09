Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri in etapa inaugurala a noii editii a Ligii Zimbrilor, dar nu a avut probleme astazi, in runda 2, cu CSM Vaslui. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu un categoric 33-22, in sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Sf. Gheorghe, Covasna, a devenit o adevarata capitala…

- CSM Bucuresti a reusit cea mai clara victorie, marti, in prima etapa a Ligii Nationale de handbal masculin, ale carei meciuri au avut loc la Sfantu Gheorghe, 34-22 cu nou-promovata CS Magnum Botosani. Dinamo a dispus cu 29-25 de CSM Fagaras, condusa de Asoltanei (6 goluri), Vrankovic (5) si Szasz (5).…

- Handbaliștii de la CSU Suceava au facut un meci foarte bun la revenirea in Liga Zimbrilor. Marți dupa-amiaza, prima etapa a ediției de campionat 2020-2021, in sala Kati Szabo din Sfantu Gheorghe, sportivii antrenați de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au reușit sa țina in șah formația Steaua ...

- REȘIȚA – Sezonul 2020/2021 al Ligii Naționale va debuta in aceasta saptamana, iar toate meciurile primelor trei etape se vor desfașura in Sala Polivalenta și in sala „Kati Szabo”, ambele din Sfantu Gheorghe. Accesul spectatorilor in primele trei etape nu va fi permis! Prima etapa va incepe pe data de…

- CSU din Suceava a anunțat la mijlocul acestei saptamani programul meciurilor de la turneul de promovare in Liga Naționala de handbal masculin, care urmeaza sa aiba loc in perioada 11-13 septembrie, in sala din Sfantu Gheorghe. Formația antrenata de Adrian Chiruț și Iulian Andrei va deschide și va inchide…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, pe site-ul sau oficial, programarea partidei Petrolul Ploiesti - FC Rapid, din a doua etapa a play-off-ului Ligii II-a, dupa ce jucatorii clubului prahovean au fost testati negativ la coronavirus. Nu au fost supusi testarii cei 5 jucatori si magazinerul…