Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 18.52, in zona seismica Vrancea, județul Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 18.52.53, la adancimea de 3 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- U Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat miercuri, la Targu Jiu, SuperCupa Romaniei pentru a treia oara. Campioana U BT Cluj s-a confruntat cu castigatoarea Cupei Romaniei, CSO Voluntari. U BT Cluj s-a impus cu scorul de 89-82 (47-43) si a cucerit a treia SuperCupa din propriul palmares,…

- Echipa de baschet prim divizionara FC Argeș Pitești nu se poate antrena în condiții optime în Sala Sporturilor din oraș din cauza unei invazii de purici cauzate de pisicile care și-au facut culcuș în subsol. Jucatorii s-au plâns atrenorului principal ca nu se pot antrena…

- In ziua de 19 Septembrie 2021, la ora 10:03:26 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 91km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 95km S de Bacau, 97km NE de Ploiesti, 122km V de…

- U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat in premiera in grupele Ligii Campionilor la baschet masculin, dupa ce a invins echipa elvetiana Fribourg Olympic, cu 77-64 (16-21, 22-20, 20-7, 19-16), vineri seara, la Peristeri (Grecia), in finala turneului preliminar A al competitiei. AGERPRES (AS-editor:…

- Echipa de baschet seniori a CSM Ploiesti a incheiat pe locul al 4-lea Memorialul „Georgel Ziguli”, de la Pitesti, organizat la finalul saptamanii trecute. In prima zi a turneului, echipa antrenata de Mihai Popa a cedat duelul cu formatia gazda, FC Arges (locul al 3-lea in sezonul trecut al Ligii Nationale),…

- In ziua de 17 Iulie 2021, la ora 20:15:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 145km. Intensitate: I Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brașov, 84km NE de Ploiești,…

- In ziua de 09 Iulie 2021 la ora 16:38:32 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 129km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 65km NE de Ploiesti, 118km N de Bucuresti, 127km V de Braila,…