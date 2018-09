Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va juca, sambata, 8 septembrie, de la ora 13, in deplasare, impotriva celor de la HC Dunarea Braila ll, in prima etapa a Diviziei A, Seria A. Formatul competitional in aceasta editie a esalonului secund difera de precedentele. Daca anul trecut existau…

- Sambata, 29 septembrie, de la ora 19.00 este programat spectacolul SVEJK dupa J. Hasek, regia Alexandru Dabija, cu Pavel Bartos in rolul titular, iar la sala Studio, de la ora 18.00, asteptam copiii (4-10 ani) la COPILARIA LUI CHOPIN din seria Clasic e fantastic. Duminica, 30 septembrie va asteptam…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. O runda inaugurala interesanta, CS Ocna Mureș evoluand acasa cu CNS…

- Medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Romania vor sa faca plangere penala pe numele unei femei care a fost la un pas de moarte, dupa ce miercuri a intentionat sa nasca acasa cu ajutorul altei femei, nepregatite medical, punand in pericol viața

- In continuarea demersurilor dedicate sprijinirii procesului de informare, reintoarcere si reinsertie socio-profesionala a cetatenilor nostri, precum si pentru a pregati in mod adecvat etapa a doua a Campaniei Nationale "INFORMARE Acasa! SIGURANTA in lume!" (IASL) astazi, 8 august a.c., a avut loc la…

- Dupa un sezon excelent, in care s-au aflat la doar o victorie de promovarea in Liga Nationala, handbalistele de la CSU Neptun Constanta s-au intors la antrenament.De o saptamana, sportivele antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au reluat pregatirile pe litoral, sustinand sedinte alternative…

- Agentul principal de politie Nicolae Dan Maxim, de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, a castigat argintul la etapa finala a Campionatului National de Atletism si Cros al Ministerului Afacerilor Interne, desfașurata in perioada 12–15 iunie, in judetul Iasi. Salajeanul a concurat la la proba de aruncare…