- S-au scurs trei etape din acest sezon competițional al seriei A a Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori I. Formația CSU din Suceava pregatita de Vasile Boca are punctaj maxim și a marcat nu mai puțin de 118 goluri! In ultima partida oficiala, CSU din Suceava s-a impus pe terenul…

- In cadrul etapei a III-a a seriei I a Diviziei A de handbal masculin, formația CSU II Din Suceava a evoluat pe terenul gruparii CSU Galați. Fața in fața s-au aflat niște studenți mai tinerei, cei pregatiți de Vasile Boca și cei mai experimentați, dunarenii. A rezultat un meci spectaculos in care apararile…

- Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ cu pierderile suferite anul trecut, arata datele studiului…

- Inceperea unui nou an școlar in context pandemic ii obliga pe studenți sa caute locuri mai sigure de cazare pentru perioada studiilor universitare, iar campusurile private devin in acest context o opțiune tot mai cautata. Cererea de spații de cazare in West Gate Studios, primul și cel mai mare campus…

- O șansa importanta pentru tinerii care incep drumul antreprenorial: pot primi sprijin de la oameni de afaceri de top din Romania pentru a-și dezvolta businessul lor. De data aceasta, Tinerii in Arena, cel mai mare eveniment de business pentru tinerii din Romania revine cu ediția de toamna. Antreprenori…

- Pe 23 și 24 august, este programata faza finala a Campionatului de Fotbal pentru tinerii din parohiile Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, iar meciurile se vor disputa pe terenurile Liceului cu Program Sportiv. Competiția este organizata de Arhiepiscopie și Asociația Județeana de Fotbal, condusa de…

- Congresul Studențesc Aniversar, desfașurat luni, 16 august 2021, la Manastirea Putna, i-a avut ca invitați de onoare pe Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, și pe domnul profesor Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Romane. Evenimentul a inceput cu un scurt moment de…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la finalul Sfintei Liturghii de hramul Manastirii Putna, ca altarul acestei manastiri a fost și va ramane „o borna de stabilitate” pentru intreaga națiune romana. Gheorghe Flutur a vorbit in discursul sau despre importanța sarbatoririi…