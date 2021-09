Stiri pe aceeasi tema

- AJF Suceava a stabilit formatul și programul meciurilor din viitorul sezon al Ligii a V-a. Noua ediție de campionat va debuta duminica, 5 septembrie, și va aduna la start 25 de echipe imparțite in trei serii geografice: 10 in prima serie, 8 in seria a doua și doar 7 in seria de munte. Fața de […] The…

- Postul de director la Penitenciarul Aiud scos la concurs de Ministerul Justiției. Ce alte posturi sunt vacante in centre de detenție Postul de director la Penitenciarul Aiud scos la concurs de Ministerul Justiției. Ce alte posturi sunt vacante in centre de detenție Concursul pentru ocuparea a 32 de…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 17:10, an judetele Ialomita (localitatile: Urziceni, Cosereni, Manasia, Barcanesti, Munteni-Buzau, Barbulesti, Cazanesti, Ion Roata, Ciochina, Reviga, Perieti, Gheorghe Doja, Axintele, Salcioara, Alexeni, Ciulnita, Andrasesti, Sfantu Gheorghe, Valea Macrisului,…

- La Valcea, deputatul Cristian Buican și-a adjudecat funcția depașindu-l la scor pe contracandidatul Gheorghe Pasat, din tabara Citu.Și la Braila, echipa lui Orban a caștigat alegerile, prin Alexandru Popa, in timp ce in județul Olt, senatorul Liviu Dumitru Voiculescu a fost ales presedinte.Potrivit…

- Ziua de vineri a fost una de succes pentru Ludovic Orban din PNL. Dupa victoriile de la Braila si Valcea, tabara Orban a castigat si PNL Olt. Senatorul Liviu Dumitru Voiculescu, sustinator al lui Ludovic Orban, a fost ales vineri presedinte al PNL Olt. Dupa ziua de azi, scorul in filialele…

- Magazinele Enel din Suceava, Radauți, Vaslui, Botoșani, Piatra Neamț, Iași și Bacau vor fi inchise luni, 21 iunie, zi libera legala, iar serviciul de call center va fi disponibil numai pentru transmiterea indexului. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Accesul in magazine…

- Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale. Pana la ora 23:00, județele Suceava, Botoșani, Neamț și zona de munte a județului Bacau se afla sub atenționare COD GALBEN de averse. Tot pana la ora 23:00 este in vigoare și o avertizare COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica valabila pentru…

- Avertismente meteo de ploi abundente, vant si inundatii Vreme instabila astazi, dar cu temperaturi în creștere. Este în vigoare un cod portocaliu de ploi abundente și vânt valabil pâna mâine noapte în Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și în cea mai mare…