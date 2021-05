Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea CSU din Suceava, singura formație de club din județ care activeaza intr-un eșalon de elita al sportului romanesc, a pierdut marți seara, cu scorul de 30-24, confruntarea cu CSA Steaua București, din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei „Fan Courier". Sucevenii au facut ...

- Antrenorul Universitatii Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, miercuri seara, ca echipa sa stia inca din meciul tur cu Viitorul Pandurii Targu Jiu ca va ajunge in finala Cupei Romaniei, subliniind insa ca acest meci este important doar daca il castigi. "Dupa rezultatul din tur, era clar…

- Au mai ramas de jucat doar doua etape din sezonul regulat al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Liderul la zi, Foresta Suceava va juca acasa, sambata 24 aprilie de la ora 17.00, cu ultima clasata CSM Pașcani. Sucevenii au de luat o oarecare revanșa fața de pașcaneni, unul din cele cinci puncte […]…

- Un numar de opt formații de Liga a IV-a se vor aduna la startul campionatului ”blitz” organizat de AJF Suceava dupa noul regulament al FRF. Siretul Dolhasca, Viitorul Liteni, Progresul Fratauții Vechi, Juniorul Suceava, Recolta Fantanele, LPS Suceava, Zimbru Siret și Moldova Dragușeni, au confirmat…

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare și-a aflat adversara din optimile de finala ale Cupei Romaniei, urmand ca gruparea de fotbal condusa de Liviu Ivasuc sa joace cu o echipa din play-off-ul Ligii I, Heniu Prundu Bargaului. In actualul sezon, baimarencele s-au impus in fața echipei amintite cu scorul de 2-0,…

- Dupa tragerea la sorți din urma cu cateva momente, cele patru echipe calificate in penultima faza a competiției și-au aflat adversarele, dar și perioadele in care vor disputa cele doua manșe. Partidele din semifinale se vor juca in sistem tur – retur, prima echipa extrasa din urne fiind gazda meciului…

- Echipa AS Monaco s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia OGC Nice, antrenata de romanul Adrian Ursea, luni seara, in ultimul meci din saisprezecimile de finala ale competitiei. Gruparea din Principat s-a impus…

- Campioana Europei, Gyor a facut scorul primei manșe și a caștigat la 17 goluri diferența. Are 52 de meciuri consecutive fara infrangere in Liga! 71 de goluri in derby-ul nordic Vipers Kristiansand-Odense Gyor, Rostov Don, CSM București și Brest Bretagne se pot deja considera calificate in sferturile…