Echipa de handbal masculin CSU din Suceava vizeaza intarirea lotului in perspectiva barajului pentru promovare in Liga Naționala. In acest sens, gruparea pregatita de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a transferat opt jucatori in ultima saptamana și jumatate. Ultimul sosit este ucraineanul Vicheslav Sadovyi, handbalist care in ultimele doua sezoane a activat in Romania, pentru […]