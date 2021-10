Stiri pe aceeasi tema

- Formația CSU din Suceava a pierdut meciul cu CSM Vaslui, din etapa a VI-a a Ligii Zimbrilor, disputat sambata dupa amiaza in Sala „Dumitru Bernicu". „Universitarii" au fost mai puțin inspirați in aceasta partida, așa ca oaspeții s-au impus pe merit, cu scorul de 29-23 ...

- Formația CSU din Suceava va reveni sambata, cu incepere de la ora 17.30, in Sala „Dumitru Bernicu", pentru meciul cu CSM Vaslui, contand pentru etapa a VI-a a Ligii Zimbrilor. Intalnirea a fost prefațata joi, in cadrul unei conferințe de presa la care au participat antrenorul ...

- Runda a VI-a a Ligii Zimbrilor este una foarte importanta pentru CSU din Suceava. Dupa ce a pierdut la limita și nemeritat la CSM București, formația suceveana are ocazia sa se reabiliteze, daca putem spune așa, pe teren propriu in meciul cu CSM Vaslui. Oaspeții au avut un debut de sezon ratat, dar…

- CSU din Suceava a reușit in etapa a IV-a a Ligii Zimbrilor prima victorie in fața propriilor suporteri. La finele saptamanii trecute sala ”Dumitru Bernicu” a trepidat sub freamatul iubitorilor de handbal din Suceava care s-au bucurat enorm la succesul, 33-31, al elevilor profesorului Petru Ghervan in…

- In cadrul etapei a II-a a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava a jucat pentru prima data dupa mai bine de un an in fața propriilor suporteri. Deși condițiile de acces in sala ”Dumitru Bernicu” au fost dificile, din cauza pandemiei cu coronavirus, suporterii adevarați ai gruparii sucevene au venit din nou…

- In cadrul etapei a II a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va juca pe teren propriu in compania gruparii Minaur Baia Mare. Partida va avea loc duminica 5 septembrie de la ora 17.00 in sala ”Dumitru Bernicu”. Intrarea se va face conform protocoalelor sanitare in vigoare. ”Vom juca pe teren propriu cu o…

- Formațiile de handbal masculin CSU din Suceava și CSM Vaslui se vor intalni intr-o noua „dubla" amicala, dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, trupa pregatita de Petru Ghervan a caștigat ambele partide disputate in sala „Dumitru Bernicu". De aceasta data meciurile vor ...

- Jucatorii echipei de handbal masculin CSU din Suceava au revenit la antrenamente la inceputul acestei saptamani. In sala ”Dumitru Bernicu” au venit la prima chemare a antrenorului Petru Ghervan au venit 19 din cei 22 de jucatori. Au lipsit motivat gruzinul Kbilashvili, care este infectat cu Covid, turcul…