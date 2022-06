Stiri pe aceeasi tema

- CSU Alba Iulia a realizat eventul, dupa victoria din finala Cupei Romaniei județene, 4-0, contra Voința Stremt, la Daia Romana. Golurile au fost marcate de Circov (17), Herci (43), Oara (82) și Fulea (86). Studenții conduși de Mihai Manea și-au luat revanșa dupa precedentele doua final pierdute in 2019…

- Sambata, la ora 18:00, la Daia Romana, se va disputa finala Cupei Romaniei faza județeana intre Voința Stremt și CSU Alba Iulia, al treilea duel consecutiv intre cele doua formații in ultimul act. In precedentele doua finale, gruparea stremțana a caștigat de fiecare data. Mai intai in 2019, pe „Cetate”,…

- Dupa doi ani de pauza, municipalitatea din Alba Iulia reia evenimentele care au adunat, anii trecuți, zeci de mii de oameni in Cetate. Primul eveniment major al sezonului e AlbaFest®, programat in zilele de 10, 11 și 12 iunie, in Piața Cetații, locația obișnuita pentru concertele și evenimentele importante…

- Sambata, CSU Alba Iulia a caștigat matematic Liga IV, dupa victoria categorica de acasa cu Viitorul Vama Seaca, 10-0. Golurile meciului au fost marcate de Baghiu (5, 45), Herci (37), Ad. Lacatuș (40 – penalty), Circov (46 – penalty), Cl. Oara (63, 70, 83), Frențiu (79, 88). Cu 6 puncte fața de Industria…

- Voința Stremț este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa victoria de la penalty-uri cu Performanța Ighiu, dupa ce la finalul celor 90 de minute a fost 2-2. Din punctul cu var, S. Turus și portarul Conțin au ratat pentru oaspeți, iar stremțenii au transformat toate cele 4 execuții. Astfel, Voința Stremț…

- CSU Alba Iulia a pierdut, sambata, scor 0-88, contra „U” Cluj, in deplasare, in etapa a 2-a a Ligii Naționale de Rugby. Aproximativ 200 de spectatori au asistat la meciul de pe stadionul „Cetate”. Echipat cu un tricou al “stejarilor”, primarul Gabriel Pleșa a dat lovitura de incepere a intalnirii, una…

- Fantanile arteziene din Parcul Unirii, Bulevardul Transilvaniei și Piața Cetații au fost puse in funcțiune, miercuri, iar zilele viitoare vor fi pornite și celelalte. Au fost revizuite din timp și au fost schimbate pompele defecte, astfel incat sa racoreasca aerul odata cu venirea verii, pentru ca locuitorii…

- Profitand de faptul ca Federația Romana de Rugby a combinat cele doua divizii in doar una, CSU Alba Iulia va avea onoarea sa debuteze in prima etapa din Liga Naționala contra SCM-USAMVB Timișoara, formație ce sezonul trecut a caștigat Cupa Romaniei. Meciul este programat sambata, ora 11:00, pe stadionul…