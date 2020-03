CSȘ Reșița, locul I la Campionatul Național Școlar de lupte libere REȘIȚA – In perioada 6-8 martie, la sala de sport a Colegiului „Mircea Eliade” din Reșița s-a desfașurat Campionatul Național Școlar de lupte feminine și lupte libere! Pe prima poziție in clasamentul cluburilor la lupte libere s-a clasat Clubul Sportiv Școlar Reșița, urmat de CSȘ-urile din Tecuci și Mangalia. La lupte feminine, primul loc a fost cucerit de Liceul cu Program Sportiv Constanța, CSȘ Sf. Gheorghe a ocupat locul secund, iar CSȘ Nr. 4 București a completat podiumul. Zece sportivi reșițeni au intrat in lupta, dar doar șase au reușit sa obțina medalii: cinci de bronz și una de argint.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

