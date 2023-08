Stiri pe aceeasi tema

- ȚINTAR… Noul sezon de Liga 3, ediția 2023-2024, va debuta pe 26 august. La start se vor alinia 100 de echipe, imparțite in 10 serii de cate 10 formații. Vasluiul are doua echipe de fotbal in Seria 1, nou-promovata CSM Vaslui și Rapid Brodoc, echipa care se afla la cel de-al doilea sezon in al […] Articolul…

- DEZAMAGIRE… Echipa de rugby in 7 de la RC Barlad a terminat pe locul 10 in turneul Open al Campionatului Național de rugby 7s și a ratat calificarea in turneul de Elita. Barladenii au inregistrat doua victorii și trei infrangeri, dar vor evolua doar in Campionatul Național Promovare. Anul trecut, Barladul…

- S-A STABILIT… Campionatul Național de șah pe echipe – masculin, Superliga 2023, se va desfașura in perioada 20-30 septembrie, la Eforie-Nord, Constanța. Nou-promovata in Superliga, C.S Sergentul – Radical Grup Vaslui iși propune sa faca o figura frumoasa la prima participare pe prima scena a șahului…

- NECINSTE… In anul 2017, Barladul a devenit primul oraș al rugbyului din Romania, avand o tradiție de peste 65 de ani in sportul cu balonul oval. Din pacate, Barladul nu sta la fel de bine și in ceea ce privește cel mai iubit și popular sport din țara, fotbalul. Intr-un clasament al celor mai mari […]…

- VREME REA… Conform prognozei de specialitate, in perioada 17 iunie ora 10:00 – 18 iunie, ora 10:00, este in vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica in judele din Oltenia, din sudul Banatului, vestul Munteniei, Transilvania, Maramures și din Moldova. La Barlad a fost o ploaie torențiala,…

- AMBIȚIOȘI… Juniorii U17 de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, antrenați de Mihai Tataru, lupta pentru un loc in semifinalele Campionatului Județean U17 de fotbal. In turul 3 eliminatoriu, LPS Vaslui va juca, pe teren propriu, cu AFC Metalul Buzau, partida care se va disputa sambata, de la ora 17:00.…

- MEDALIAȚI… Salba de medalii pentru juniorii vasluieni la Campionatele Naționale de taekwon-do ITF pentru juniori 2 și 3 de la Targu-Mureș. C.S “Liga de Est” Vaslui s-a intors cu 24 de medalii, iar C.S “Sulsa” Vaslui a caștigat 4 medalii. “Liga de Est” Vaslui a terminat pe locul 5 in clasamentul general…

- SUSȚINEȚI COPIII TALENTAȚI… Barladul va fi reprezentat in aceasta seara in Marea Finala a emisiunii Romanii au Talent de trupa de dans “Monique Family”. Va rugam sa ne urmariți incepand cu orele 20:30 și nu veți regreta! Mai jos informații despre cum ne puteți vota. Va rugam sa distribuiți și d-voastra…