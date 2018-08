CSS 2 BAIA MARE, prezenta la Cupa Centenarului la Oina – 2018 Federatia Romana de Oina in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes au organizat in perioada 24-26 august Cupa Centenarului la Oina, competitie masculina de seniori. Televiziunea nationala din Republica Moldova a fost prezenta la Sebes, fiind reprezentata de Irina Ropot, realizatoarea emisiunii Tezaur, cea care este principala promotoare a oinei dincolo de Prut. “Organizatorii le aduc multumiri si pe aceasta cale pentru prezenta si asteptam cu interes materialul realizat pentru promovarea sportului nostru national!”, a declarat profesorul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

