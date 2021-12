Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, spune ca avizul de la Veneția nu este in masura sa determine obligativitatea suspendarii sau incetarii procedurii de evaluare a performanțelor Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo, insa Consiliul Superior al Procurorilor va trebui sa puna subiectul in discuție. Declarațiile au fost facute in aceasta seara la Punctul pe Azi de la TVR Moldova.