- Nu exista niciun motiv obiectiv pentru care UDMR ar putea renunta la Ministerul Dezvoltarii, a declarat luni, 12 iunie, liderul deputatilor formațiunii maghiare, Csoma Botond, care a punctat ca "noi nu dorim sa iesim de la guvernare, vom fi impinsi in afara guvernarii", scrie news.ro.Botond a precizat…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat ca, dupa un an si jumatate de mandat al ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, proiectarea autostrazii Ploiești-Brașov este blocata, iar realizarea studiului de fezabilitate este la un nivel de 5%. Liderul USR a scris pe o rețea de socializare ca nici…

- Deputatul Pavel Popescu (PNL) a declarat miercuri ca discutiile pe rotativa nu sunt inchise si ca va urma o negociere serioasa, in urmatoarele saptamani, incepand din weekendul acesta. El a mai aratat ca in momentul de fata crede ca au de facut un singur lucru, sa respecte protocolul. "Discutiile pe…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond (FOTO) a declarat luni, despre faptul ca PNL vrea sa ia Ministerul Mediului detinut in prezent de Tanczos Barna, la rotatia premierilor de la sfarsitul lunii, ca a aflat astazi oficial, pana acum a fost pe surse. Nu suntem de acord, a precizat deputatul, el aratand…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca anul acesta nu vom intra in Schengen si ca el crede ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul nostru in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti.…