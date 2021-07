Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, sustine ca Sectia speciala a fost un "ciomag" gandit de PSD impreuna cu UDMR impotriva magistratilor, anunța Agerpres. Declaratia a fost facuta marti seara, intr-o emisiune la TVR, in cadrul unei dispute cu liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, pe tema desfiintarii…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, sustine, intr-o declaratie acordata luni Agerpres, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, are o atitudine „total inacceptabila" si „aluneca spre stalinism", deoarece „crede ca este in posesia adevarului absolut", iar vicepremierul Dan Barna „a intrat in acest delir,…

- El a reafirmat ca amendamentul depus la Senat de parlamentarii UDMR nu exclude desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Potrivit lui Csoma Botond, UDMR doreste ca lupta impotriva coruptiei sa continue, dar sa se desfasoare intr-un cadru legal, adaugand ca este "falsa" ideea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat joi ca este afectata independenta autoritatii judecatoresti prin declaratiile premierului Florin Citu, ale ministrului Justitiei, Stelian Ion, ale vicepremierului Dan Barna, dar si ale unor europarlamentari cu privire la instrumentarea dosarului…