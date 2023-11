Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba-Blaj a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (26-24, 25-13, 25-12), pe teren propriu, in etapa a sasea, potrivit Agerpres.Bogumila Biarda (15 puncte), Isidora Kockarevic (11) si Drussyla Andressa Felix…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, a disputat astazi, 2 noiembrie 2023, al doilea meci din grupa D a Cupei Romaniei, intalnind in deplasare divizionara secunda Gloria Buzau.Aflata pe locul cinci in Liga a 2 a, formatia din Crang a produs surpriza, castigand cu 1 0 0 0 in fata unei formatii a Farului…

- Petrolul Ploiești nu a avut emoții in confruntarea cu divizionara secunda Chindia Targoviște pe care a invins-o cu scorul de 2-0. Rezultatul o elimina matematic pe Sepsi, cu o runda inainte de finalul grupelor Cupei Romaniei.

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 | Campioana, victorie mare in derby-ul Diviziei A1!!! Volei Alba Blaj a realizat o victorie mare in derby-ul rundei secunde a Diviziei A1, 3-1 cu CSO Voluntari, in “Alba Blaj” Arena, intr-o confruntare considerata o adevarata piatra de incercare, o disputa dramatica,…

- Campioana Romaniei, CS Volei Alba Blaj, a inceput foarte bine grupa de calificare din competiția suprema europeana, disputata la Brno: 3-0 (23, 16, 18) cu CS Gran Canaria Caștigatoarea intrecerii interne in Romania pentru a 7-a oara sezonul trecut, Alba Blaj s-a inscris in din nou in Liga Campionilor,…

- Ne-a provocat dureri de ochi jocul prestat de UTA in prima repriza a jocului din Cupa Romaniei de la Buzau. In cele din urma, cu... The post UTA debuteaza cu victorie in grupele Cupei Romaniei dupa un meci care ne-a provocat dureri de ochi… appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dinamo a remizat, marti, pe Arena Nationala, scor 1-1, cu formatia FC U 1948 Craiova, in grupa C a Cupei Romaniei.Pentru Dinamo a marcat Amzar, in minutul 18, in timp ce pentru craioveni a punctat Bahassa (66). Tot marti, Otelul Galati a invins CSM Zalau, scor 3-1, iar FC Voluntari a trecut…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, a sustinut marti, 26 septembrie 2023, primul meci din editia 2023 2024 a Cupei Romaniei, in grupa D, intalnind in deplasare FC Voluntari.Meciul s a incheiat cu victoria formatiei ilfovene, scor 2 0, in urma golurilor marcate de D. Florea 8 si Andres 85 .Managerul…