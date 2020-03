Tehnicianul formației CSO Filiași, Nae Constantin, a debutat cu dreptul in meseria de antrenor principal. El a indeplinit pana acum numai rolul de secund și a lucrat cu Razvan Lucescu, Daniel Isaila și Octavian Grigore. CSO Filiași a invins sambata, cu 1-0, pe Gilortul Targu Carbunești, grație golului marcat de Cosmin Calu (‘47). „Este o victorie importanta, in primul rand. Sunt trei puncte mari caștigate in fața unui adversar bun. Chiar daca Gilortul este pe ultimul loc in clasament, sunt sigur ca va pune probleme multor echipe. Toata saptamana am stat de vorba cu baieții mei și le-am explicat…