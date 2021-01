Stiri pe aceeasi tema

- CS Ocna Mureș a dat lovitura pe piața transferurilor și i-a inregimentat pe Frențiu (28 de ani, jucator polivalent), Haiduc (31 de ani, fundaș central), Cioara (27 de ani, atacant) și Tocu (20 de ani, mijlocaș) – toți Industria Galda de Jos, impreuna cu G. Goronea (mijlocaș, CSO Cugir). Prin... Articolul…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitații Stremț și in scenariul galben localitațile Ocna Mureș, Cetatea de Balta și Santimbru. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 28.12.2020 – 10.01.2021,…

- CSO Cugir, cea mai bine clasata dintre reprezentantele Albei pe a treia scena fotbalistica și-a creionat, in linii mari, programul jocurilor de verificare din aceasta iarna. Astfel, gruparea de sub Dragana au fixate 5 partide amicale, cu divizionarele terțe din alte serii CSM Deva (30 ianuarie și 12…

- Luni, 18 ianuarie 2021, este data reluarii pregatirilor penru trei dintre divizionarele terțe din Alba, CSO Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, componente ale Seriei a 9-a din Liga a 3-a. In dreptul celeilalte conjudețene, “lanterna roșie” Industria Galda de Jos, sta un mare semn de intrebare…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut, in anul 2020, un numar de 85 de medalii, dintre care 46 de aur, 26 de argint și 13 de bronz, la competiții naționale și regionale. Spre deosebire de anii trecuți, sportivii noștri nu au avut posibilitatea sa participe la competiții internaționale... Articolul…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus menținerea in scenariul roșu a localitaților Albac, Ciugud și Roșia Montana și in scenariul galben localitațile Berghin, Cugir, Hoparta, Lupșa, Stremț, Șona, Valea Lunga, și Zlatna. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor…

- Pentru Tudor Șauca, extrema dreapta in varsta de 31 de ani a gruparii de sub Dragana, sezonul Ligii a 3-a a fost unul dintre cele mai bune din cariera. Purtatorul banderolei de capitan al “roș-albaștrilor” a marcat 7 goluri, fiind alaturi de coechipierul sau Marius Lupu, golgheterul Seriei a 9-a...…

- Ziarul Unirea CSO Cugir a pierdut primele puncte stagionale dupa remiza nebuna de la Hunedoara | Trupa lui Lucian Itu, egalata in prelungiri de golul portarului advers Florin Raț CSO Cugir a pierdut primele puncte stagionale dupa remiza nebuna de la Hunedoara, unde portarul advers, Florin Raț, devenit…