Și CSM sare la gatul premierului Ciolacu dupa ce in spațiul public au aparut informații legate de OUG-ul Guvernului Ciolacu prin care se desființeaza 200.000 de posturi de bugetari. Consiliul Superior al Magistraturii avertizeaza ca intregul sistem de justiție risca sa fie destabilizat. „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la proiectul Ordonanței de urgența privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiara, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Consiliul…