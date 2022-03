Stiri pe aceeasi tema

Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj a fost eliminata marti, in semifinalele Cupei CEV, de formatia turca Eczacibasi Istanbul, scor 3-0, si in mansa retur, conform news.ro.

Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Concordia Chiajna, in ultimul meci al etapei a XVII-a din Liga II, conform news.ro.

Echipa Steaua a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia Unirea Constanta, in etapa a XVII-a din Liga 2, conform news.ro.

Tehnicianul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez (44 de ani) este noul antrenor al echipei nationale de volei feminin a Romaniei. El a semnat un contract valabil pe un an cu posibilitate de prelungire. Fost antrenor la CSM Targoviste in campionatul 2017/ 2018, acesta a recunoscut ca se intoarce cu…

Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Rapid, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.

Liderul CS Rapid Bucuresti a fost invins de SCM Gloria Buzau cu scorul de 30-25 (10-8), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CSU UV Timisoara cu scorul de 3-0 (25-14, 25-23, 25-22), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei masculin.

Finlanda a cucerit medalia de bronz in turneul olimpic feminin de hochei pe gheata de la Jocurile Olimpice 2022, dupa ce a invins miercuri Elvetia cu scorul de 4-0 (1-0, 0-0, 3-0), la Beijing, transmite AFP, potrivit Agerpres.