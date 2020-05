CSM verifică toate dosarele cu agresiuni sexuale în care sunt implicați copii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis sa sesizeze Inspecția Judiciara pentru a face un “control tematic la instanțe și parchete referitor la modul de investigare și soluționare a cauzelor privind infracțiuni la viața sexuala cu victime minore (viol, act sexual cu un minor), aflate pe rolul acestora in perioada 1.02.2014 – la zi”, scrie […] The post CSM verifica toate dosarele cu agresiuni sexuale in care sunt implicați copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Normele care trebuie respectate la redeschiderea teraselor au fost publicate in Monitorul Oficial, dupa anunțul facut de Guvern privind reidicarea acestor restricții de la 1 iunie. La o masa vor putea sta maximum patru persoane, daca nu sunt membri ai aceleiasi familii, si nu se vor transfera meniuri,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica, intr-o conferinta la sediul PSD, ca va incepe un proiect de testare a anticorpilor pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, pentru a se stabili daca au fost trecut prin infecția SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “Maine voi organiza o conferinta de…

- Cel mai nou avertisment a fost facut de guvernatorul statului New York, dupa trei decese ale unor copii intre 5 și 14 ani, din 73 de copii cu o reacție toxica asemanatoare bolii Kawasaki, scrie The Guardian. Simptome similare au fost semnalate și in Anglia in urma cu mai multe saptamani. Moartea a…

- Fostul presedintele al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, explica decizia data de CEDO in cazul demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, precizand ca aceasta este discutabila si gresita, pentru ca CEDO nu poate verifica legalitatea unei hotarari a CCR unde se judeca doar…

- Cei 7 copii infectați cu SARS-CoV-2 au varste cuprinse intre 4 și 16 ani care provin din familii din județul Sibiu, iar conducerea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a decis sa efectueze testarile in laboratoriu propriu. “In laboratorul de biologie moleculara din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie…

- Doi copii, in varsta de 2 si 12 ani, au fost adusi sambata seara la un centru de plasament al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, ei fiind testati negativ pentru COVID-19, in conditiile in care parintii si alti doi frati ai lor au fost testati pozitiv si…

- Consiliul Superior al Magistraturii discuta, joi, cererea ministrului Catalin Predoiu, privind detașarea judecatoarei Nicoleta Nolden, fosta Cristuș, de la Curtea de Apel București la Ministerul Justiției. Decizia va fi luata de Secția pentru Judecatori, insa ordinea de zi nu menționeaza și funcția…

- Sorina Pintea va fi eliberata din arest, in urma deciziei definitive, de vineri, a Curții de Apel București, care a pus-o sub control judiciar. Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit vineri, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acestei. Fostul ministru…