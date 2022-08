Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu trei ani, un tanar, in varsta de 33 de ani, pe nume Olivian Chelaru, a fost gasit mort intr-un apartament inchiriat de acesta din cartierul Tatarași. La vremea aceea, se credea ca a fost vorba despre o sinucidere, avand in vedere faptul ca barbatul a lasat și un mesaj de adio in […] Articolul…

- O pacienta in varsta de 51 de ani a murit, in urma cu o saptamana, intr-o clinica privata din Targoviste, dupa ce a baut o substanta de contrast necesara pentru un examen imagistic. Femeii i s-a facut rau in timpul unui CT. Pacienta suferea de cancer mamar si se prezentase la clinica privata pentru…

- VIGILENȚI… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un cetațean cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova care a fost depistat, in trafic, conducand un autoturism neinmatriculat. Astfel, in data de 08 august a.c, in jurul orei 06.20,…

- Crima terifianta: a pus capat disputei cu sotia dupa ce i-a taiat gatul prin somn! In urma incidentului extrem de grav, ieseanul a ingropat cadavrul in spatele casei, crezand ca nu va afla nimeni ce a facut. Acum, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi l-au trimis in judecata…

- CIRC… Un barbat din satul Popeni, comuna Zorleni, in varsta de 60 ani, a fost arestat preventiv, dupa ce a facut un scandal de pomina cu polițiștii veniți sa potoleasca spiritele intre el și un vecin! Suparat ca vecinul cu care avea socoteli mai vechi de incheiat, i-a refuzat “pacea” cu care a vrut…

- TURNEU… C.S „Sergentul” Vaslui a participat la ediția 2022 a turneului „Ungheni 560”, organizat cu ocazia aniversarii a 560 de atestare documentara a orașului. Șahiștii vasluieni s-au clasat pe locul 3, prin George Bratu, și locul 4, prin Marian Dominte. O noua competiție pentru șahiștii vasluieni.…

- UPDATE: Cei doi tineri implicați in accidentul de la Badeana de azi noapte sunt in stare grava la spitalul Barlad! Baiatul de 22 de ani, șoferul mașinii implicate in coliziune, urmeaza sa intre in sala de operație. Fata de 17 ani, pasagera din dreapta, a fost operata, și este in stare foarte grava,…

- IMPARȚIRE… Direcția de Sanatate Publica Vaslui a inceput distribuirea comprimatelor de iodura de potasiu. O parte din tablete au fost preluate de distribuitorii de medicamente, care le-au imparțit farmaciilor incluse in program. In județul Vaslui sunt trei farmacii unde cetațenii vor putea gasi comprimatele.…