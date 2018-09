Stiri pe aceeasi tema

- Chindia a reușit sa deschida scorul în minutul 17 dupa o interventie a lui Takacs asupra sa si tot el a transformat lovitura de la 11 metri, deschizând astfel scorul, 1-0. În minutul 41 Cherchez a batut lovitura libera pentru Chindia iar Liviu Mihai, care a înscris…

- Sfarsit de saptamana aglomerat pentru handbalistele de la SCM Gloria, care participa, vineri si sambata, la Galati, in Sala Sporturilor “Dunarea”, la cel de-al doilea turneu amical al verii, dupa cel de la Cheile Gradistei, de la sfarsitul lunii trecute. La Galati, elevele lui Dumitru Musi si Romeo…

- Divizionara terța Industria Galda a disputat a treia partida de verificare din pauza competiționala, pe propriul teren, cu Hermannstadt II, suferind un eșec, scor 2-3 (0-2), cu tanara echipa secunda a prim divizonarei. A fost a doua divizionara terța ce și-a pierdut invincibilitatea in aceasta zi, dupa…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au plecat intr-un cantonament de doua saptamani in Slovenia, la Podcetrtek, o localitate situata la granița cu Croația, unde condițiile de pregatire sunt excelente. Echipa va sta pana pe 5 august la Hotel Breza, unde va dispune de sala de fitness și piscina termala,…

- Polonezii au deschis scorul prin Cillian Sheridan, dupa doar trei minute de joc. Pana la pauza nu s-a mai inscris, dar Jagiellonia s-a dezlantuit in partea secunda, Ivan Runje a marcat pentru 2-0 in minutul 49, iar Arvydas Novikovas a dus scorul la 3-0 dupa alte patru minute. Dinamo a redus din diferenta…

- Procesul national de descentralizare va avea ca efect si desfiintarea Directiilor judetene pentru tineret si sport. Patrimoniul acestora ar putea trece in proprietatea publica a administratiilor locale, printr-o hotarare de Guvern, declarandu-se din bunuri de interes public, in bunuri de interes local.…

- Perechea Irina Bara/Mihaela Buzarnescu a ratat, marti, calificarea in semifinalele probei de dublu de la Roland Garros.Bara si Buzarnescu au fost invinse, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-4, de cuplul Hao-Ching Chan/Zhaoxuan Chang (Taiwan/China), cap de serie numarul 8, scrie news.ro. Citește…

- Romania's women's handball team defeated Portugal, 32-28 (19-13), on Sunday in the 'Romeo Iamandi' Sports Hall of southeastern Buzau, and won the Group 4 of the European Women's Handball Championship qualifications of 2018. Romania has grabbed 10 points, and is seconded by the Olympic champion,…